الأهلي يعلن عودة وليد أزارو

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تأكدت عودة المهاجم المغربي وليد أزارو إلى صفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته لنادي الاتفاق السعودي.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي: "أزارو لاعب مهم جدا، وسيكون له دور مع الفريق في الفترة القادمة".

وأضاف عبد الحفيظ عبر إذاعة الشباب والرياضة "أزارو سينضم للتدريبات قريبا، ولكن لن يشارك في المباريات بعد امتداد الموسم الجاري".

وأوضح: "الاتحاد الدولي سمح بقيد اللاعبين محليا قبل ٤ أسابيع من انتهاء الموسم الجاري".

وأشار مدير الكرة بالأهلي "يحق لنا قيد أزارو في القائمة المحلية تمهيدا الاستعانة به في الموسم الجديد من بطولة إفريقيا".

ورفض أزارو مد إعارته لنادي الاتفاق السعودي بعد توقف كورونا علما بأن النادي الأهلي يطالب بالحصول على ١٠٠ ألف دولار باقي قيمة إعارة المهاجم المغربي