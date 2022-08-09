كندا تسجل 753 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

سجلت كندا 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و117 ألفا و788 إصابة، بينما ترتفع الوفيات إلى 43 ألفا و158 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 87 مليونا و589 ألفا و762 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.