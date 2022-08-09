الإعلام الفلسطينية: استهداف الصحفيين جرائم تستوجب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي

أكدت وزارة الإعلام الفلسطينية، أن استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين ومؤسساتنا الإعلامية جرائم تقتضي الملاحقة الدولية، ومحاسبة الفاعلين.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "تعرض مؤسسات إعلامية لطلقات نارية بشكل مباشر خلال العدوان على نابلس، وما سبقه من قتل وإصابة واعتقال وملاحقة ومنع من التغطية والسفر للصحفيين، يثبت من جديد ضرورة توفير الحماية لصحافيينا".

وطالبت الوزارة مجلس الأمن والأطر الساهرة على حماية الإعلاميين عدم انتظار شهيد جديد أو جريح أو معتقل أو مُلاحق من الصحفيين الفلسطينيين، داعية إلى تطبيق القرار (2222) لمجلس الأمن الخاص بحماية الصحفيين، ومنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب.