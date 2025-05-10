بدء محادثات بشأن الرسوم الجمركية بين مسئولين من أمريكا والصين في جنيف

بدأ وزير الخزانة الأمريكي وكبير المفاوضين التجاريين الأمريكيين محادثات مع مسئولين صينيين رفيعي المستوى، في سويسرا اليوم السبت، بهدف إلى تهدئة نزاع يهدد بقطع التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم والإضرار بالاقتصاد العالمي.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بدأ وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير اجتماعات في جنيف مع وفد صيني برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج.

وأكد دبلوماسيون من الجانبين انطلاق المحادثات.

وتبدو احتمالات تحقيق تقدم كبير ضئيلة، ولكن هناك أمل في أن يخفض البلدان الضرائب - الرسوم الجمركية الضخمة- التي فرضاها على سلع بعضهما البعض، وهي خطوة من شأنها أن تُخفف العبء عن الأسواق المالية العالمية وعلى الشركات على جانبي المحيط الهادئ التي تعتمد على التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وتعد محادثات جنيف أول تحرك من الجانبين، حيث يحاول كل منهما حتى الآن إظهار أنه في موقف أقوى.

لكن هناك مؤشرات على أن واشنطن قد تكون مستعدة لخفض الرسوم الجمركية. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أمس الجمعة "الرسوم الجمركية بنسبة 80% على الصين تبدو مناسبة! الأمر يرجع إلى سكوت بي (بيسنت)".