استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 10 مايو 2025.



جاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 94 إلى 100 جنيه للكيلو.

‏‎استقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 120 إلى 200 جنيه للكيلو.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

وثبت سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 140 جنيها.

واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 360 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 220 إلى 360 جنيها.

وثبتت أسعار الكابوريا لتترواح بين 40 إلى 168 جنيها للكيلو. ‏‎

واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 200 إلى 320 جنيها.

‏‎وثبت سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 580 إلى 680 جنيها.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.

‏‎وثبت سعر السمك بوري ليتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 160 جنيها.