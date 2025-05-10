زيزو يخضع للتحقيق في الزمالك بحضور محاميه

يمثل أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صباح اليوم السبت، أمام الشؤون القانونية بالنادي، للتحقيق في عدة مخالفات منسوبة إليه، وذلك بمقر القلعة البيضاء، وبحضور محاميه الخاص أشرف عبد العزيز.

وتأتي هذه الجلسة بعد تغيب اللاعب عن ثلاث جلسات سابقة، حيث قرر النادي توثيق التحقيق بالصوت والصورة، في ظل ما أثارته الأزمة من جدل واسع خلال الأيام الماضية.

وتتركز أبرز محاور التحقيق في استيضاح أسباب غياب زيزو المتكرر عن تدريبات الفريق، وتداول أنباء عن توقيعه لنادٍ آخر رغم استمرار عقده مع الزمالك، إضافة إلى استفسارات تتعلق بزيارته الأخيرة للسفارة الأمريكية، وحديثه لوسائل إعلام بالمخالفة للوائح الداخلية.

كما يتطرق التحقيق إلى أسباب طلب اللاعب الحماية داخل النادي، ومدى تعرضه لأي مضايقات من قِبل أعضاء الزمالك، إلى جانب مطالبته بمستحقات مالية، حيث يُنتظر أن يقدم زيزو مستندات تدعم موقفه.

وتسعى الإدارة القانونية بالنادي إلى حسم هذا الملف بما يحفظ حقوق الزمالك، وسط ترقب جماهيري لمصير أحد أبرز نجوم الفريق في الفترة الأخيرة.