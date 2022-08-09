قنصل فلسطين بالإسكندرية: القضية الفلسطينية عقيدة قومية لمصر تدافع وتحافظ عليها

أشاد قنصل عام فلسطين بالإسكندرية رأفت بدران، بموقف مصر الداعم والمساند دائما للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها، مشددا على أن القضية الفلسطينية تعد من الثوابت وعقيدة قومية لمصر تدافع وتحافظ عليها.

وثمن القنصل الفلسطيني -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- جهود مصر في وقف الاعتداء على قطاع غزة وقتل الأبرياء وتدمير وتخريب المنشآت، مطالبا المجتمع الدولي بعدم التعامل بازدواجية واتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة تجاه الاحتلال الإسرائيلي ووقف انتهاكاته وقتله للأطفال والمدنيين العزل.

وقال إن المجتمع والمنظمات الدولية أدانت اعتداء روسيا علي أوكرانيا ووقفت صامتة أمام غطرسة الاحتلال الغاصب واعتداءاته المستمرة علي الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وبناء المستوطنات.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يفتعل الأزمات ويتخذ من الانتخابات الداخلية له ذريعة لمواصلة طمس الهوية والثقافة الفلسطينية والفصل العنصري وقتل العزل. ودعا السفير رأفت بدران إلى اتخاذ موقف حازم من جامعة الدول العربية والمجتمع والمنظمات الدولية لحماية المقدسات الإسلامية ووقف الاقتحامات للأقصى الشريف من المستوطنين تحت حماية الشرطة، مؤكدا أن مقاطعة شراء البضائع الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات والشركات التي تقوم ببنائها سيكون له أثر إيجابي تجاه الكيان الغاصب وتأثيرا في وقف اعتداءاته المستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل تمسكه بأرضه وثقافته وتاريخية وحقوقه المشروعة حتى زوال الاحتلال، داعيا إلى وجود إرادة حقيقية بين جميع الفصائل الفلسطينية بعيدا عن الحسابات الحزبية لترسيخ ودعم المشروع الوطني الفلسطيني وحقوقه المشروعة في ارضه والعيش بسلام.