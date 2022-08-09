استشهاد فلسطيني وإصابة 30 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

استشهد فلسطيني وأصيب 30 آخرون بجروح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات من الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قواته قتلت ناشطا فلسطينيا مطلوبا له يدعى إبراهيم النابلسي، بعد ساعات من محاصرته داخل منزل في نابلس، وأن الحصار تخلله تبادل لإطلاق النار.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إن طواقمها نقلت أكثر من 30 إصابة بينها أربع حالات على الأقل وصفت بالخطيرة من محيط مكان الاشتباكات.

وبحسب مصادر محلية فإن قوات الجيش اقتحمت الحارة الشرقية من البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت إحدى البنايات في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن الإصابات.

وشوهد تصاعد الدخان من داخل البلدة القديمة في نابلس عقب اقتحام القوات الإسرائيلية واندلاع الاشتباكات المسلحة.