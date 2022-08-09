الزمالك يطمئن جماهيره بشأن مواجهة الهلال السعودي

طمأن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جماهير الأبيض بشأن مباراة "سوبر لوسيل"، التي تجمعه أمام الهلال السعودي في قطر.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد أعلن عن مباراة تجمع بين بطل الدوري السعودي، الهلال، وبطل الدوري المصري (الزمالك الأقرب حتى الآن)، يوم 9 سبتمبر المقبل في افتتاحية ملعب لوسيل، الذي يستضيف نهائي كأس العالم 2022.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك: "أقول لجماهير الزمالك لا تقلقوا بشأن خوض الفريق لمباراة السوبر المصري السعودي في قطر".

وأضاف مرتضى قائلًا: "موعد اللقاء لن يتعارض مع موعد مواجهة الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا"، دون توضيح ذلك بشكل أكبر.

يُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن مشاركة الزمالك في الدور التمهيدي الأول بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستُقام مباراة الذهاب بها في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر، مما يعني تعارضها بشكل كامل مع لقاء الأبيض أمام الهلال السعودي، حال تتويجه بالدوري العام بشكل رسمي.