ألمانيا تستقبل سياسيين معارضين اثنين من بيلاروس بعد الإفراج عنهما

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، أن ألمانيا ستستقبل شخصيتين بارزتين من المعارضة في بيلاروس (روسيا البيضاء)، بعد أن تم الإفراج عنهما مؤخرًا من السجن.

وفي لقاء بالقناة الأولى بالتلفزيون الألمانية "ايه آر دي"، أوضح الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أن هذين الشخصين هما السياسية المعارضة ماريا كوليسنيكوفا ومرشح الرئاسة السابق فيكتور باباريكو.

وقال دوبرينت: "لدينا مصلحة كبيرة في تعزيز حركة الديمقراطية هذه، حتى وإن تحتم عليها الآن أن تواصل تطورها من خارج بيلاروس".

وأضاف: "ولهذا السبب سنستقبل اليوم اثنين من أبرز السياسيين المعارضين الذين كانوا في السجن".

وكان رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أفرج، وفقًا لبيانات رسمية، أمس السبت عن 123 سجينًا سياسيًا، من بينهم كوليسنيكوفا وباباريكو.

وذكر المكتب الصحفي للوكاشينكو في مينسك، أن الإفراج تم "في إطار الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبناءً على طلبه".

وكانت كوليسنيكوفا، من بين قادة الاحتجاجات التي اندلعت عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وهي الانتخابات التي اعتبر الغرب أنها شابها التلاعب، كما يتهم الغرب لوكاشينكو بقمع الاحتجاجات.

واعتُقلت كوليسنيكوفا في سبتمبر 2020، ثم حُكم عليها بعد عام بالسجن لمدة 11 عامًا بتهمة التآمر للإطاحة بنظام الحكم، وكان الغرب يعتبرها سجينة سياسية.