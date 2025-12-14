الحوثيون يحذرون إسرائيل من استمرار خروقات وقف إطلاق النار في غزة

حذرت وزارة الخارجية التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن من استمرار إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى آخر هذه الانتهاكات الذي استهدف القيادي في كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، رائد سعد.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن "جرائم الإبادة الجماعية في غزة لم تتوقف وما تزال تُرتكب يوميا، متسببة في ارتقاء عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء".

وأضافت أن الاحتلال لم يلتزم بإدخال المساعدات الإنسانية، ولم ينهِ عدوانه وحصاره على الشعب الفلسطيني في غزة"، بحسب موقع روسيا اليوم.

وحذرت الوزارة من "استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما يشمل القتل وهدم المنازل وتخريب الممتلكات، إلى جانب تنفيذ الخطط الاستيطانية بشكل غير مسبوق".

ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستكمال المرحلة الأولى منه، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية ووقف جميع أشكال التصعيد والاستيطان في الضفة الغربية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف اليمن قيادة وحكومة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.