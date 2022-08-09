تفعيل الاستجابة الطارئة لمواجهة الإعصار والفيضانات في أجزاء من الصين

فعلت الصين المستوى الرابع من الاستجابة للطوارئ، اليوم الثلاثاء، مع اقتراب الإعصار السابع لهذا العام من المناطق الساحلية الجنوبية للبلاد.

وأطلق المقر الإقليمي للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف - وفقا لوكالة الأنباء الصينية - هذا المستوى من الاستجابة للطوارئ في مقاطعات (قوانغدونغ، وقوانغشي، وهاينان، وفوجيان) ومقاطعات أخرى في ضوء الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة جراء الإعصار.

ومن المرجح أن يصل الإعصار إلى اليابسة من الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة هاينان إلى الساحل الغربي لمقاطعة قوانغدونغ بين ظهيرة ومساء غد الأربعاء، ومن المتوقع أن يكون مصحوبا برياح قوية باتجاه منطقة بحر الصين الجنوبي ومضيق تشيونغتشو، بالإضافة إلى المناطق الساحلية في مقاطعة قوانغدونغ وجزيرة هاينان.

وسيتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة على أجزاء من جزيرة هاينان والمناطق الساحلية الجنوبية من مقاطعة قوانغدونغ.

ويوجد في الصين نظام استجابة طوارئ للسيطرة على الفيضانات مؤلف من أربعة مستويات، حيث يعتبر المستوى الأول الأكثر شدة بينها.