أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فتى في السابعة عشرة من عمره في الخليل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت الوزارة في بيان عبر "فيسبوك" أن الفتى مؤمن ياسين جابر استشهد متأثرا بجروح حرجة للغاية برصاص الاحتلال الحي في الصدر (اخترقت القلب)، في الخليل.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتقاء ثلاثة شهداء و40 آخرين، بينها 4 في حالات حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.



والشهداء الثلاثة هم إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه، والثلاثة من قادة كتائب شهداء الأقصى.