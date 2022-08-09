مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات تعاقد الأبيض مع صفقات لتدعيم صفوف فريق كرة القدم والألعاب الجماعية.
وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية: «أقول لجماهير الزمالك حزنتم عندما أنضم لاعب كرة السلة للأهلي، ولكننا تعاقدنا مع لاعب محترف أمريكي لكرة السلة بقدر اللاعب المنضم للأهلي 100 مرة».
وواصل: «أقول لجمهور الزمالك اسعدوا تعاقدنا مع صفقتين سوبر، يوجد لاعب منهم دولي في منتخب بلاده».
وأوضح: «أمير مرتضى يعمل بكل جهده في هذا الملف، وانتظروا صفقات من العيار الثقيل ولكننا لن نعلن حتى التتويج بالدوري».
وأتم: «قلت من قبل كل أحلام جماهير الزمالك أوامر، والجميع سيرى حجم الصفقات التي عقدت خلال الفترة الماضية».