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مرتضى منصور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات

إبراهيم سعيد
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 5:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 5:41 ص

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات تعاقد الأبيض مع صفقات لتدعيم صفوف فريق كرة القدم والألعاب الجماعية.

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية: «أقول لجماهير الزمالك حزنتم عندما أنضم لاعب كرة السلة للأهلي، ولكننا تعاقدنا مع لاعب محترف أمريكي لكرة السلة بقدر اللاعب المنضم للأهلي 100 مرة».

وواصل: «أقول لجمهور الزمالك اسعدوا تعاقدنا مع صفقتين سوبر، يوجد لاعب منهم دولي في منتخب بلاده».

وأوضح: «أمير مرتضى يعمل بكل جهده في هذا الملف، وانتظروا صفقات من العيار الثقيل ولكننا لن نعلن حتى التتويج بالدوري».

وأتم: «قلت من قبل كل أحلام جماهير الزمالك أوامر، والجميع سيرى حجم الصفقات التي عقدت خلال الفترة الماضية».


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