الكرملين ينتقد دعوة زيلينسكي للغرب لإغلاق الحدود أمام الروس: انعدام عقلانية

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أثارت دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى فرض حظر دولي على السفر يشمل جميع الروس انتقادات حادة من جانب موسكو.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف القول إنه تم استقبال دعوة زيلينسكي "بشكل سلبي للغاية".

وأضاف: "انعدام العقلانية في عملية التفكير تجاوز كل الحدود".

كان زيلينسكي قال في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نشرتها أمس الاثنين، إن "العقوبات الأهم هي إغلاق الحدود.. لأن الروس يستولون على أراضي غيرهم".

وتدور مشاورات في الاتحاد الأوروبي لجعل إصدار التأشيرات السياحية للروس أكثر صعوبة، أو حتى إيقافها تماما.

وتصدر دول البلطيق، على سبيل المثال، تأشيرات دخول للمواطنين الروس في حالات استثنائية فقط. وتدرس فنلندا أيضا تشديد لوائحها في هذا الصدد.

وتعليقا على مقترح زيلينسكي بفرض عقوبات على السفر، وصف الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الرئيس الأوكراني اليوم الثلاثاء بأنه "أعظم مهرج أوكراني"، وشبّهه بالديكتاتور النازي أدولف هتلر.