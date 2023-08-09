ضبط أسلحة ومخدرات في بعلبك شرقي لبنان

ضبطت وحدة من الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، في حي الشراونة في بعلبك شرق لبنان، أسلحة حربية وبنادق صيد وكمية من الذخائر الحربية، وكمية من المخدرات.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 9 أغسطس داهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك، وضبطت أسلحة حربية وبنادق صيد وكمية من الذخائر الحربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وآلات تستخدم في تصنيعها".

وجرى تسليم المضبوطات إلى السلطات المختصة، وتم فتح تحقيق.

وعلى صعيد آخر، أوقفت مديرية المخابرات اللبنانية في بلدات: ببنين، الميناء، دير عمار، سلعاتا، المنية شمال لبنان، 15 لبنانيا و31 سوريا لقيامهم بالتحضير لتهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، إنه "بتاريخ 8 أغسطس، بعد المتابعة والتقصي لعمليات تهريب البشر عبر السواحل اللبنانية الشمالية باتجاه أوروبا، أوقفت مديرية المخابرات في بلدات: "ببنين، الميناء، دير عمار، سلعاتا، المنية"، 15 لبنانيا و31 سوريا لقيامهم بالتحضير لتهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية على متن مجموعة من المراكب".