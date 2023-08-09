تحصين 190 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، تحصين الماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية، وترقيم وتسجيل الماشية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، لتحصين 212 ألف رأس ماشية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين 190 ألف رأس ماشية من المستهدف 212 ألف رأس ماشية، بنسبة تحصين 90%.

كما وجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بمشاركة 105 لجان متخصصة، وأشار إلى أن كل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين، لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً بستجابة المواطنين للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن المديرية مستمرة في حملاتها لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأوضح بشار، أن عدد الفرق المنتشرة في مدن وقرى المحافظة 105 لجان، مؤكدا أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية تتابع أعمال الترقيم، موضحا أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك في دفاتر لأن كل رأس ماشية لها رقم قومي.

وأضاف بشار، أنه يتم استخدام سنون استعمال مرة واحدة لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدربة على أعلى مستوى، مع اتباع الأمان الحيوي والتحصين من بيت لبيت؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم للفلاحين والمربيين.

ووجه مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربي على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى، إضافة لحملات التوعية والتي وصلت لـ210 حملات توعية بالقرى؛ لتحفيز المزارعين على تحصين مواشيهم.