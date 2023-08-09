المهرجان القومي للمسرح يقدم ندوة عن إعداد الممثل والورش التمثيلية

• إميل شوقي: مسرح الطليعة رائد في صناعة الورش وخرج أجيال من الفنانين

• حازم الصواف: بعض الأطباء النفسيين ينصحون مرضاهم بحضور الورش التمثيلية كخطوة للعلاج

إيناس العيسوي

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، جلسة نقاشية عن "إعداد الممثل والورش التمثيلية"، وأدارها الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، وشارك فيها كل من "الناقد ناصر العزبي، والفنان والمخرج إميل شوقي، والمخرج والمدرب المسرحي حازم الصواف".

وقال الشاعر والكاتب محمد عبد الحافظ، في بداية الجلسة: "نحتاج لمزيد من الورش في جميع المجالات حيث تعد الورش من أهم اساسيات تكوين وإعداد الممثل، وأصبح هناك تنوع في الورش بالمجالات كافة".

فيما عرض الناقد ناصر العزبي، بحث "الورش المسرحية في مصر"، بالنيابة عن الباحث فيصل الطحان، واستعرض الكثير من المعلومات في بحثه عن الورش المسرحية في مصر وتاريخ أول ورشة وأهم من قدموا الورش في مصر.

وتحدث المخرج حازم الصواف عن تجربته في تقديم الورش، فقد أسس فرقة ستوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء عام 2018، وهي فرقة تعتمد في أغلب أنشطتها المسرحية على عمل ورش إعداد ممثل يحرص فيها المدرب حازم الصواف على تعليم المتدربين فنون الأداء المتنوعة أهمها "الإلقاء والتمثيل باللغة العربية الفصحى والارتجال والحكي".

وأضاف الصواف: "يحرص ستوديو أوديشن على التطبيق العملي لنظريات عديدة ومناهج مهمة عن فن التمثيل على كل ممثل وعاشق لهذا الفن الراقي أن يدرسها نظريا، ويمارسها ويطبقها بشكل عملي، منها ما جاء في مناهج إعداد الممثل لـ "ستانسلافسكي، وتلامذته لي ستراسبرغ وستيلا أدلر، وسانفورد ميسنر"، والتأكيد على الممثلين والمتدربين في ورش وتدريبات ستوديو أوديشن على أهمية "أن تقرأ، أن تلاحظ، أن تفكر، أن تتخيل، أن تكون صاحب، وعي دراما وقادرة على وتفسير وتحليل الشخصيات المواقف الدرامية أثناء تجسيدها.

وتابع: "في المقام الأول والأخير أن تستمتع بكل ما تفعله كممثل أثناء تجارب الأداء المتنوعة التي تتيحها الفرقة لكل متدرب في مشاريع تمثيل تقدم في ختام هذه الورش".

من ناحية المخرج إميل شوقي، فقال: "أريد توضيح الفرق بين ورش المسرح، وورش التمثيل فورشة المسرح هي التي تشمل كل عناصر العمل المسرحي من ملابس، وديكورات، وماكياج، وكل التجهيزات الخاصة بالمسرحية، بينما ورش التمثيل فالاهتمام فيها فقط بالممثل وتدريبه، ود. نبيل منيب هو صاحب أهم وأكبر الورش التمثيلية وتخرج من ورشته العديد من النجوم العملاقة".