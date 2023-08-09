أحمد مرتضى لأيمن يونس: أنا واخد بطولات أكتر منك 10 مرات

انتقد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مطالبة أيمن يونس، قائد الأبيض السابق أعضاء مجلس الإدارة بتقديم استقالتهم.

ورد أحمد مرتضى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على مطالبات أيمن يونس، حيث كتب: "أستقيل ليه؟ يا كابتن أنا واخد بطولات أكثر من حضرتك 10 مرات، سواء عندما كنت لاعبًا أو إداريًا، هل منطقي لو فيه إخفاق موسم واحد أستقيل؟".

وأضاف نجل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه: "للأسف الكلام بيكون قدام الناس كلام وفي الغرف المغلقة كلام تاني".

وأتم أحمد مرتضى منصور تصريحاته قائلًا: "كابتن أيمن، عندنا شغل أكتر من الكلام، لو حابب تساعد تشرف، دا نادينا كلنا.. لحضرتك كل الاحترام".

وكان أيمن يونس قد كتب عبر حسابه في موقع تويتر: "السادة أعضاء المجلس المتبقين، إذا كان لديكم ذرة حب متبقية جوه قلوبكم لنادي الزمالك، فاستقيلوا حتى نتذكر لكم موقف جيد، وكفاية بجد".