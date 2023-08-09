فقدان 11 شخصا عقب اندلاع حريق في منزل مخصص للمعاقين بفرنسا

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قال مسئولون، إن 11 شخصا فقدوا عقب اندلاع حريق في منزل لقضاء العطلات مخصص للمعاقين في شمال شرق فرنسا صباح اليوم الأربعاء.

وجرى إجلاء 17 شخصا لأماكن آمنة من المبنى الواقع في وينتزينهيم، بالقرب من مدينة كولمار في منطقة الزاس، وفقا لما قالته المقاطعة المحلية.

وتردد أن شخصا أصيب في الحريق الذي اندلع نحو الساعة السادسة وثلاثين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0430 بتوقيت جرينتش).

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، إن مكان الإقامة يأوي أشخاصا معاقين.

وأضاف دارمانين، أن قطاع الطوارئ مستمر في العمل للعثور على الـ11 المفقودين.