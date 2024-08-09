محكمة ألمانية ترفض استئنافا فلسطينيا يطالب بمنع بيع الأسلحة لإسرائيل

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رفضت محكمة ألمانية اليوم الجمعة استئنافا فلسطينيا من قطاع غزة يطلب منع الحكومة الألمانية من تزويد إسرائيل بالأسلحة.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا في برلين طلبا من رجل ونجله في إجراءات مستعجلة، وفقا لمتحدثة.

وكان مقدما الطلب يريدان وقف شحنات الأسلحة عن طريق ما يسمى بالحماية القانونية المؤقتة. ويعمل هذا على منح حماية مؤقتة حتى يتم اتخاذ قرار في الإجراءات الأساسية.

ورغم ذلك اتفقت المحكمة الإدارية العليا مع وجهة النظر التي تبنتها محكمة برلين الإدارية في يونيو، التي أعلنت رد ما إجماليه ثلاثة طلبات قدمها فلسطينيون.