قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات، إن أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية؛ نتيجة الإفراجات الجمركية الأخيرة، وثبات سعر صرف الدولار وتوفره، وعودة المصانع للإنتاج.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الرادار الاقتصادي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، على ضرورة ضبط ومراقبة الأسواق؛ لمنع التلاعب بالأسعار وعودة ارتفاعها مرة أخرى، لا سيما بعد فترة شهدت فيها السوق «ارتفاعًا كبيرًا ومبالغا فيه بالأسعار»؛ بسبب نقص المعروض، ووصول بعض الأجهزة لـ «أوفر برايس»؛ نتيجة عدم توافر الدولار وتوقف المصانع الفترة الماضية.

وأشار إلى أن انخفاض تكلفة الإنتاج نتيجة تراجع سعر الدولار، من الضروري أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، مشددًا على دور الأجهزة الرقابية في ضبط السوق ومنع أي تلاعب لضمان استقرار الأسعار، ومنع تكرار أزمة ارتفاعها التي شهدتها الفترة الماضية.

ونوه إلى أن مصر تنتج محليًا ما بين 2.5 إلى 3 ملايين بوتاجاز سنويًا، مشيرا إلى أن الدولة ماضية في طريق توطين الصناعات التي كانت تعتمد على الاستيراد، مستشهدًا بمثال تصنيع موتور التكييف، -أغلى مكوناته- معلنا أنه سيتم إنتاج أول كباس تكييف محليًا لأول مرة في مصر خلال فترة تتراوح من عام إلى عام ونصف، وذلك بالشراكة مع شركة مصرية.