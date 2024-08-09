كولر: لاعبو الأهلي قدموا ملحمة في 2024

أثنى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على لاعبيه بعد الفوز على سموحة بهدف مساء الخميس، وحسم التتويج بلقب الدوري للمرة 44 في تاريخ النادي.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم في برج العرب "كنا نريد الفوز ولعبنا المباراة وكأنه نهائي ولكن ضغط المباريات عنيف".

وأشار المدرب السويسري "تأخر الفوز لا علاقة له بالتراخي أو الغرور بل الموسم مضغوط، ولم تكن لدينا رفاهية بل شاركنا في بطولات عديدة عالية المستوى، وتحاملنا على أنفسنا في نهاية الموسم، ولكن العقل والجسد يعانيان".

وتابع المدير الفني للأهلي "حاولنا خطف أيام إجازة وسط الموسم لتخفيف الحمل البدني والذهني".

وأتم كولر تصريحاته "لاعبو الأهلي قدموا ملحمة هذا الموسم، وحققوا أرقاما قياسية وينفذون التعليمات، وأظهروا شخصية البطل، وصمموا على حسم اللقب بالفوز وليس مجرد الاكتفاء بالتعادل، لذا نحن سعداء بهذا اللقب".