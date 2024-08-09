قال الفنان أحمد كامل، إن الصعوبات في الوسط الفني سببها وجود 90% منه أشرار إذا لم يكن 100%، ولكنه يحب الفنان حمادة هلال بشكل غير طبيعي، ويرى أنه من الشخصيات الطيبة.

وأضاف كامل، في تصريحات إذاعية، أن الكينج محمد منير هو مطربه المفضل والأقرب لقلبه، مشيرا أنه لا يستطيع وضع الكينج في مقارنة مع غيره، كما أنه يتمنى أن يغني معه أغنية دويتو وبعدها يعتزل الغناء، "بالنسبالي هكون قفلت اللعبة".

وأكد أحمد كامل على رفضه الغناء مع مطربين المهرجانات، لأنه يرى أن اللون الغنائي الذي يقدمه لا يتماشى مع لون المهرجانات، قائلا: «حاسس إننا هنبقى عملنا مسخ مينفعش تعمل تورتة بالرنجة».