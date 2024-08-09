الفيومي يحمل الحكومة السابقة مسئولية ارتفاع أسعار الإيجارات: منعت المواطنين من البناء باشتراطات تعجيزية

طالب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإعادة فتح تراخيص البناء لحل مشكلة ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف في هذه المرحلة مناقشة اشتراطات البناء والتعقيدات الحالية التي تحول دون حصول المواطنين على التراخيص.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «وطن رقمي» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن «السبب الرئيسي لمخالفات البناء الكثيرة هو عدم تمكن المواطنين من الحصول على تراخيص، فيخالف»، متابعا: «لو حصل المواطن على الرخصة وهناك صرامة في الرقابة، ومن يخالف تقطع رقبته سنصبح دولة مثل باقي دول العالم التي تحترم نفسها ومواطنيها».

وأكد أن زيادة المعروض من الشقق السكنية لن تأتي إلا بتسهيل الحصول على رخصة البناء، قائلا إنه سيتم حل المشكلة بفتح التراخيص خلال 6 أشهر، قائلا:« خلال 6 أشهر المشكلة ستكون قد حلت لأن السوق عطشان، مئات آلاف جاهزة تبني ولكن مش عارفة تحصل على تراخيص».

وانتقد الفيومي، الشروط التعجيزية التي وضعتها الحكومة منذ 4 سنوات، والتي أدت إلى توقف البناء في المدن القديمة، قائلا:« الشروط التعجيزية التي وضعتها الحكومة من 4 سنوات؛ لا يستطيع أحد أن يوفرها وأدت إلى ما نحن فيه اليوم».

وتابع «ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بسبب ترك المشكلة لسنوات دون حل وهو ما أدى إلى تضخمها، التراخيص في المدن القديمة كلها توقفت تماما ما عدا المدن العمرانية الجديدة لها أسعار خاصة والناس كلها متقدرش عليها، كل مدن مصر بلا تراخيص منذ 4 سنوات، والحكومة بدأت تفكر في التسهيلات بعد ما الناس ضجت».

وحمل الحكومة السابقة مسؤولية تضخم مشكلة أسعار الوحدات السكنية، قائلا: «أنا أقول بعلو صوتي أحمل الحكومة السابقة المسئولية؛ لأنها وضعت اشتراطات تعجيزية مقصدود بها منع المواطنين من البناء، وتكلمنا كثيرا بالبرلمان لكن وجدنا منها إصرارا شديدا عليه».