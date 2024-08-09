حزب الله يستهدف موقع السماقة الإسرائيلي في ‌‏تلال كفرشوبا بالصواريخ

أعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الجمعة موقع "السماقة" الإسرائيلي في ‌‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيان إن عناصره موقع السماقة في ‌‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏"

وكان " حزب الله" قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية الإسرائيلي في "ليمان" بمسيرات انقضاضية، ردا على الاعتداء على بلدتي "حناوية" و"الناقورة" الجنوبيتين. واستهدفوا مستعمرة "كريات شمونة" بالأسلحة المناسبة، رداً على الاعتداء على بلدتي "‏كفركلا" و"عيتا الشعب" الجنوبيتين. ‏

وقال الحزب في بيان إن عناصر المقاومة شنوا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.‏"

وفي بيان ثان أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا مبان ‏يستخدمها جنود العدو في مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

وكان "حزب الله قد أعلن في بيانين سابقين أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الجمعة تجمعًا لجنود إسرائيليين في محيط موقع "المطلة" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية. واستهدفوا اليوم الجمعة مقر قيادة اللواء 769 الإسرائيلي في ثكنة ‏كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا، ردًا على ‏اعتداءات إسرائيل على بلدة "حناوية" الجنوبية .‏

لقت القوات الإسرائيلية النار ظهر اليوم من الرشاشات الثقيلة باتجاه جبلي "اللبونة" "والعلام" وأطراف بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية قبل ظهر اليوم بلدة" الخيام" الجنوبية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وأغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم الجمعة على بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل شخصين.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان اليوم الجمعة أن الغارة التي نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية هذا الصباح على بلدة" الناقورة" الجنوبية "أدت إلى استشهاد شخصين".

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم على منطقة "هورا" الحرجية بين بلدتي" ديرميماس" و"كفركلا" في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدات " دير ميماس" و"كفركلا" و"الخيام" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته قناة " المنار" المحلية التابعة ل " حزب الله".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.