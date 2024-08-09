فحص 1301 مواطن في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" على مدار يومين في قرية الكاشف الجديد التابعة لمركز الزرقا.

وأوضحت الدكتورة سهى خيري المكاوي، مدير إدارة القوافل العلاجية بدمياط، أن القافلة ضمت 11 عيادة طبية، شملت 9 تخصصات مختلفة، واستفاد منها 1301 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج مجانًا.

وتضمنت نتائج عمل القافلة: تحويل 4 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالتين، وإجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ216 حالة، وفحص 34 حالة بالأشعة، وفحص 29 حالة أخرى بالسونار، وإجراء 245 تحليلًا في معمل الدم، وإجراء 30 تحليلًا في معمل الطفيليات، بالإضافة إلى إقامة 10 ندوات توعوية صحية حضرها 142 مواطنًا.

وأكدت الدكتورة جيهان الديب، وكيل مديرية الصحة بدمياط، أن القوافل الطبية المجانية تُنظم أسبوعيًا في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتشمل هذه القوافل عددًا من العيادات المتنقلة في كافة التخصصات الطبية، معملًا، ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم مجانًا.











