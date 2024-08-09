ارتفاع الناتج الصناعي في فنلندا خلال شهر يونيو الماضي

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفنلندي، اليوم الجمعة، ارتفاع الناتج الصناعي في البلاد للمرة الأولى خلال أربعة أشهر في يونيو الماضي، مدفوعا بشكل كبير بنمو حاد في الإنتاج في قطاعات الطاقة والقطاعات الكيميائية.

وارتفع الناتج الصناعي بواقع 1ر3 % على أساس سنوي في يونيو مقابل انكماش بواقع 8ر5 % قبل شهر.

وعلاوة على ذلك، كان هذا أشد نمو في خلال 15 شهرا.

ومن بين الصناعات الرئيسية، نما الناتج في قطاع الطاقة وحده بواقع 8ر15 % على أساس سنوي في يونيو، وأظهرت الصناعة الكيميائية نموا بواقع 2ر10 %.

ونما الناتج الصناعي بواقع 2ر2 % من العام الماضي.

وارتفع الناتج في الصناعة الكهربائية بواقع 8ر6 %. ومن ناحية أخرى، لم يظهر ناتج التعدين والمحاجر تغييرا. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بواقع 3ر0 % مقابل تعاف بواقع 2ر0 % في مايو