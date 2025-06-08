روسيا تواصل اتهام أوكرانيا بإرجاء تبادل جثث المقاتلين المقرر

قال مسئولون روس، اليوم الأحد، إن موسكو لا تزال تنتظر تأكيدا رسميا من كييف بشأن تبادل ستة آلاف جثة لجنود لقوا حتفهم في المعارك، مؤكدين بذلك إرجاء أوكرانيا لعملية التبادل.

ونقلت وسائل إعلام روسية حكومية، عن ممثل مجموعة التفاوض الروسية، ليفتنانت جنرال ألكسندر زورين، القول إن روسيا سلمت الدفعة الأولى من جثامين الجنود الأوكرانيين البالغ عددها 1212 جنديا، إلى موقع التبادل على الحدود، وإنها بانتظار تأكيد من الجانب الأوكراني، لكنه أشار إلى وجود "مؤشرات" على أن عملية التسليم قد تؤجل حتى الأسبوع المقبل.

وتبادلت كل من روسيا وأوكرانيا الاتهامات، أمس السبت، بعرقلة خطط تبادل ستة آلاف جثة لجنود لقوا حتفهم في المعارك، والتي تم الاتفاق عليها خلال محادثات مباشرة عقدت في إسطنبول الاثنين الماضي، والتي لم تحرز أي تقدم نحو إنهاء الحرب.

وقال فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوفد الروسي في المحادثات، إن كييف أوقفت عملية تبادل وشيكة في اللحظة الأخيرة.

وأضاف ميدينسكي، في منشور عبر تطبيق تليجرام، أمس السبت، إن شاحنات مبردة تحمل أكثر من 1200 جثة لجنود أوكرانيين من روسيا قد وصلت بالفعل إلى موقع التبادل المتفق عليه على الحدود عندما وردت أنباء عن توقف العملية.

وفي المقابل، قالت أوكرانيا إن روسيا تمارس "ألاعيب قذرة" وتتلاعب بالحقائق.

وذكرت الهيئة الأوكرانية الرئيسية المسئولة عن عمليات التبادل، أنه لم يتم تحديد موعد لإعادة جثامين الجنود.

واتهمت الهيئة أيضا، في بيان أمس السبت، روسيا بتقديم قوائم بأسرى حرب لإعادتهم إلى أوطانهم، لا تتوافق مع ما تم الاتفاق عليه خلال محادثات الاثنين الماضي.

ولم يتسن على الفور التحقق من صحة الروايتين المتضاربتين.