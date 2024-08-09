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دخل التونسي فراس القطوسي التاريخي بعد أن حقق ذهبية منافسات وزن 80 كجم للتايكوندو في أولمبياد باريس 2024.

وتغلب فراس القطوسي في النهائي على الإيراني مهران بجولتين دون مقابل ليحقق ذهبية التايكوندو في أولمبياد باريس.

وتعتبر هذه الميدالية هي الذهبية الأولى لتونس في تاريخ التايكوندو بالأولمبياد ، والثانية للعرب بعد ذهبية الأردني أحمد أبو غوش في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وحصل القطوسي على ثالث ميدالية لتونس في أولمبياد باريس بعد فضية فارس فرجاني في سلاح سيف المبارزة وبرونزية محمد خليل الجندوبي في التايكوندو.