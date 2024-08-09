 أولمبياد باريس .. فراس القطوسي يمنح تونس ذهبية تاريخية في التايكوندو - بوابة الشروق
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أولمبياد باريس .. فراس القطوسي يمنح تونس ذهبية تاريخية في التايكوندو

علي البحيري
نشر في: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 11:17 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 11:17 م

دخل التونسي فراس القطوسي التاريخي بعد أن حقق ذهبية منافسات وزن 80 كجم للتايكوندو في أولمبياد باريس 2024.

وتغلب فراس القطوسي في النهائي على الإيراني مهران بجولتين دون مقابل ليحقق ذهبية التايكوندو في أولمبياد باريس.

وتعتبر هذه الميدالية هي الذهبية الأولى لتونس في تاريخ التايكوندو بالأولمبياد ، والثانية للعرب بعد ذهبية الأردني أحمد أبو غوش في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وحصل القطوسي على ثالث ميدالية لتونس في أولمبياد باريس بعد فضية فارس فرجاني في سلاح سيف المبارزة وبرونزية محمد خليل الجندوبي في التايكوندو.


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