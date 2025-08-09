مسئول بولندي: اجتماع بين ترامب وناوروكي في البيت الأبيض مطلع سبتمبر

قال باول سزيفيرناكر، كبير موظفي الرئيس البولندي الجديد كارول ناوروكي اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نظيره البولندي الجديد إلى البيت الأبيض لاجتماع عمل في الثالث من سبتمبر.

وكانت إدارة ترامب قد ألقت بثقلها خلف ناوروكي وهو قومي مدعوم من المعارضة، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو، حيث تغلب بشكل غير متوقع على منافس موال للاتحاد الأوروبي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتنفق بولندا وهي حليف قوي للولايات المتحدة وعضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حوالي 5% من ناتجها الاقتصادي على الدفاع، وسط الحرب في أوكرانيا المجاورة.