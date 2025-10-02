المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال إن ذلك سيتطلب من موسكو الرد المناسب

حذرت الرئاسة الروسية (الكرملين) من أن إرسال صواريخ أمريكية من طراز "توماهوك" إلى كييف سيؤدي إلى تصعيد خطير في "مسألة أوكرانيا"، الأمر الذي سيتطلب من موسكو الرد المناسب.

جاء ذلك في مقابلة للمتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مع قناة "روسيا" التلفزيونية الرسمية، الخميس.

حيث أشار بيسكوف، إلى تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ مثل "توماهوك"، ما قد يترتب على ذلك إمكانية شنّ هجمات في العمق الروسي.

وشدّد متحدث الكرملين، على أن هذا يُعدّ "مؤشراً بالغ الخطورة"، وأن موسكو تتابعه عن كثب.

وأضاف: "إذا حدث ذلك، فسيتطلب من روسيا الرد المناسب، وهذا بدوره سيؤدي إلى دوامة جديدة وخطيرة من التوتر".

وقال بيسكوف، إن "أي سلاح لن يكون بمثابة عصا سحرية بالنسبة لأوكرانيا، ولن يغير مسار الأحداث".

ونهاية سبتمبر المنصرم، ذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تزويد بلاده بصواريخ كروز من طراز "توماهوك".

وأضافت أن ترامب رفض الطلب، إلا أن نائبه جي دي فانس، قال في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن واشنطن تدرس إمكانية توريد صواريخ توماهوك إلى دول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ستنقلها بدورها إلى كييف.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.