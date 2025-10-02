نيجيريا تفقد 16% من إنتاجها النفطي بسبب إضراب عمال مصفاة دانجوتي

تكبدت نيجيريا خسائر كبيرة في إنتاج النفط والغاز بعد إضراب عمال مصفاة دانجوتي الذي استمر ثلاثة أيام، وأدى إيقاف إمدادات النفط الخام إلى المصفاة.

فقد خسرت أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا 283 ألف برميل يومياً خلال الساعات الـ 24 الأولى من الإضراب الذي نظمته أكبر نقابة لعمال النفط في البلاد.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة النيجيرية الوطنية للنفط بايوا أوجولاري، في رسالة اطلع عليها موقع بلومبرج وصدق عليها المتحدث باسم الشركة، آندي أودي، أن هذه الخسائر حدثت نتيجة الإضراب.

وأنهت نقابة "اتحاد كبار العاملين في صناعة النفط والغاز بنيجيريا" (بينجاسان) الإضراب أمس، بعد موافقة إدارة المصفاة على إعادة تعيين العمال الذين فصلتهم في وقت سابق بدعوى ارتكابهم أعمال تخريب في الشركة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإضراب أدى أيضا إلى خسارة نيجيريا 7ر1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا وأكثر من 1200 ميجاوات من توليد الكهرباء، بحسب خطاب موجه إلى هيئات تنظيم قطاع النفط في نيجيريا.

وقال الخطاب إن هذه الكميات تعادل حوالي 16% من إجمالي إنتاج نيجيريا من النفط و30% من الغاز الطبيعي و20% من إنتاج الكهرباء.

يذكر أن نيجيريا تنتج في المتوسط ​​5ر1 مليون برميل من النفط يومياً، بينما تلبي أكبر شركة لتكرير النفط في القارة ما بين 35% و50% من إجمالي استهلاك نيجيريا من البنزين.

ويشكل هذا الانخفاض في الإنتاج ضربة قوية لرابع أكبر اقتصاد في أفريقيا، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام لكسب العملة الأجنبية، ويسعى لرفع إنتاجه النفطي إلى أكثر من مليوني برميل يومياً هذا العام.

كما أدى الإضراب إلى تأجيل خطط استئناف إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في إطار مشاريع الشراكة والاتفاقيات التعاقدية.

كانت مصفاة دانجوتي قد أعلنت في الأسبوع الماضي فصل مئات العمال وجميعهم نيجيريون، بسبب ما سمتها بأعمال تخريب. وجاء في بيان للشركة: "هذا الإجراء ليس تعسفيا. لقد أصبح من الضروري حماية المصفاة من أعمال التخريب المتكررة التي أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة وأثرت على الكفاءة التشغيلية".

وردت النقابة يوم السبت الماضي بدعوة جميع أعضائها إلى الإضراب عن العمل بعد فصل 800 عامل من مصفاة دانجوتي، وقالت في بيان إن عملية التسريح الجماعي "إهانة لجميع العمال في نيجيريا وانتهاك متعمد لقوانين العمل في نيجيريا والدستور ومعاهدات منظمة العمل الدولية".

كما انضم مئات العمال النيجيريين العاملين في المصفاة مؤخرًا إلى نقابة بينجاسان للمطالبة بتحسين الأجور وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا، وفقا لعدد من العمال الذين تم تسريحهم وتحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس.