المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 83 شاحنة مساعدات فقط دخلت الجمعة والاحتلال يتعمد الفوضى الممنهجة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قطاع غزة شهد أمس الجمعة، دخول 83 شاحنة مساعدات، تعرّض معظمها للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة «هندسة التجويع والفوضى»، الرامية لضرب صمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت، أن إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة على مدار 13 يوماً بلغ 1115 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 7800 شاحنة مفترضة.

وذكر أن ما دخل يعادل حوالي 14% من الاحتياجات الفعلية، حيث يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية.

وجدد التذكير أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

وحمّل الاحتلال وحلفاءه كامل المسئولية عن الكارثة الإنسانية، داعيًا الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، وحليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.