 قتلى وجرحى بصفوف الجيش اللبناني إثر انفجار ذخائر إسرائيلية جنوب البلاد وكالات - بوابة الشروق
السبت 9 أغسطس 2025 3:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

قتلى وجرحى بصفوف الجيش اللبناني إثر انفجار ذخائر إسرائيلية جنوب البلاد وكالات


نشر في: السبت 9 أغسطس 2025 - 3:24 م | آخر تحديث: السبت 9 أغسطس 2025 - 3:24 م

أفادت وسائل إعلامية لبنانية، بمقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني، إثر انفجار ذخائر إسرائيلية من مخلفات الحرب في إحدى قرى الجنوب.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء السبت، إن ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي انفجرت بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور.

من جهتها، أشارت فضائية «LBC»، إلى سقوط 6 شهداء للجيش اللبناني وجريحين أثناء سحب ذخائر قديمة من نقطة قديمة في منطقة مجدل زون – صور.

وعلق رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، على الحادث، قائلًا: «بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني».

وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «إن لبنان كله، دولة وشعباً، ينحني إجلالاً أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تُعيد التأكيد أن جيشنا هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية».

 

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك