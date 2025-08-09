قتلى وجرحى بصفوف الجيش اللبناني إثر انفجار ذخائر إسرائيلية جنوب البلاد وكالات

أفادت وسائل إعلامية لبنانية، بمقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني، إثر انفجار ذخائر إسرائيلية من مخلفات الحرب في إحدى قرى الجنوب.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء السبت، إن ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي انفجرت بفريق هندسة تابع للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور.

من جهتها، أشارت فضائية «LBC»، إلى سقوط 6 شهداء للجيش اللبناني وجريحين أثناء سحب ذخائر قديمة من نقطة قديمة في منطقة مجدل زون – صور.

وعلق رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، على الحادث، قائلًا: «بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني».

وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «إن لبنان كله، دولة وشعباً، ينحني إجلالاً أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تُعيد التأكيد أن جيشنا هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية».