وفا: شخصيات وطنية وأكاديمية تطالب حماس بإحالة ملفات غزة للجنة عربية برئاسة مصر

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن شخصيات وطنية وأكاديمية ونقابية وأسرى محررون ورجال إصلاح وعشائر من مختلف فصائل وشرائح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، دعوتهم لحركة "حماس"، إلى الإعلان الفوري عن إحالة ملفات غزة، إلى لجنة عربية برئاسة جمهورية مصر العربية، لفترة انتقالية؛ تمهيدا لتولي السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين زمام الأمور وبسط الولاية الكاملة على القطاع.

وأكدت الشخصيات، في بيان صدر عنها ضمن "مبادرة الشعب والوطن أولا – وثيقة الإنقاذ الوطني"، أن هذه الدعوة تأتي من وسط ما وصفته بـ"المقتلة المفتوحة والإبادة المستمرة" منذ قرابة العامين، وما يعيشه القطاع من دمار ومعاناة ونزوح جماعي.

وأوضح البيان، أن الهدف من هذه الخطوة هو إنقاذ ما تبقى من الوطن والمواطن، وإسقاط مشروع التهجير والوطن البديل، وصون دماء الشهداء، وتغليب المصالح الوطنية العليا بعيدا عن الحسابات الحزبية والمحاور والتحالفات الإقليمية، وفتح حوار وطني شامل ومسئول تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وفقا لما ورد في وثيقة الإنقاذ الوطني في 14 يوليو الماضي.