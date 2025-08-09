الإحصاء: جاهزون لإجراء مسح شامل لوحدات الإيجار القديم قبل تعداد 2027

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تعداد عام 2017 أظهر وجود 1.642.870 أسرة تقيم بنظام الإيجار القديم، موضحا أن العدد يشمل 6.13 مليون نسمة، ويمثل ما نسبته 7% من إجمالي عدد الأسر في الجمهورية آنذاك.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» أن 82% من الأسر تتركز في أربع محافظات فقط؛ هي القاهرة بنسبة 41%، بالإضافة إلى الجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشيرا إلى التركز الجغرافي يساعد وزارتي الإسكان والتنمية المحلية على تحديد الأراضي المتاحة وتخطيط الوحدات البديلة.

وأعلن أن الجهاز أبلغ مجلس النواب عن جاهزيته لتنفيذ مسح فوري وشامل لحصر الوضع النهائي للوحدات المؤجرة البالغ عددها 3 ملايين و19 ألف وحدة، وذلك لتحديث البيانات قبل تعداد 2027 المقبل.

ولفت إلى انخفاض عدد الأسر المستأجرة بنظام الإيجار القديم من «أكثر من مليونين» في تعداد 2006 إلى 1.6 مليون في تعداد 2017، مختتما: «نحن جاهزون اليوم لتنفيذ مسح فوري لحضر الوحدات المؤجرة على مستوى الجمهورية».