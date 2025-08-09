إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأسوان

شهد الطريق الصحراوى الغربى بمدينة أسوان، مساء اليوم السبت، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم سيدة سودانية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي تحديدًا فى إتجاه قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بمناطق متفرقة بالجسم بينهم سيدة سودانية.

انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

وتبين من التحريات الأولية أن المصابين هم: حياة محمود رحمة، عمرها 48 سنة، سودانية الجنسية، وإصابتها اشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومصريين الجنسية هم: حسن أحمد عبدالله، عمره 40 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، وسميرة حامد أحمد، عمرها 56 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وصباح حامد أحمد، عمرها 53 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وصابرين ربيع عبدالعزيز، عمرها 26 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالكتف الأيسر ونزيف حمل، وجابرة جمعة أحمد، عمرها 53 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وأصيب جراء الحادث أيضًا ميلاد منصور كامل، عمره 23 سنة، وإصابته كدمات بالذراع الأيسر، وملك أحمد صابر عمرها 18 سنة، و يمني أبوالحسن عامر، عمرها 18 سنة، وخالد محمد علي، عمره 42 سنة، وإصابتهم كدمات متفرقة بمناطق متفرقة بالجسم وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في مكان الحادث.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.