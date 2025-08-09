طاجيكستان: سنواصل مساندة الحق الفلسطيني حتى إقامة الدولة المستقلة

أكد النائب الأول لحزب الشعب الديمقراطي "الحزب الحاكم" في طاجيكستان مالكشو نيمات زودا، عمق العلاقات الفلسطينية الطاجيكية، واستمرار مساندة البلاد للحق الفلسطيني وأهمية إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وشدد زودا، خلال لقائه، سفير فلسطين لدى طاجيكستان أدهم زين الدين، في مقر الحزب الجديد في العاصمة دوشانبي، على ضرورة إنهاء الحرب في فلسطين في أسرع وقت ممكن، وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأشار إلى موقف الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان، الثابت والواضح والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

بدوره، قدم السفير زين الدين شرحا وافيا عن آخر التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية خصوصا في ظل حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني الأعزل لحرب إبادة بكل معنى الكلمة، ويستخدم الاحتلال سياسة الموت البطيء من خلال تجويع المواطنين وتعطيشهم، إلى جانب الموت السريع نتيجة القصف والقتل والتدمير بقصد الانتقام من أهلنا في القطاع.

وقال إن ما يجري في القطاع حدث تاريخي يتحمل العالم بأسره مسئوليته، خصوصا الدول المؤثرة في دولة الاحتلال، محذرا مما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الذين يعانون الأمرين من قمع وتجويع وانتهاك لحقوقهم، إلى جانب ضرورة وقف سرقة الأموال الفلسطينية والموارد الطبيعية، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية، ووقف سرقة الأرض وبناء المستعمرات وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية.