أثار إعلان الدكتورة نادرة ناصيف عن قيام مملكة الجبل الأصفر، خلال حضورها قمة أوديسا في أوكرانيا، جدل الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، متسائلين عن شخصية الملك التي مازالت مجهولة حتى الآن؛ حيث إن "ناصيف" -التي أكدت عبر فيديو نشر على حسابات تحمل اسمها بمواقع التواصل الاجتماعي أنها رئيس وزراء المملكة- لم تذكر اسم الملك.

وأوضحت أن الدولة يبلغ مساحتها 2060 كيلومترا مربعا، ويمكنها توفير حياة كريمة للمهاجرين المسلمين والعرب بشكل عام، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبعد عدة تغريدات من أصحاب جنسيات عربية متعددة حول المملكة، انتشر هاشتاج "#مملكة_الجبل_الأصفر" الذي حوى عدة تساؤلات حول المملكة وكيف ظهرت، لكن أبرز التغريدات كانت ساخرة، وتتساءل عن اسم الملك الذي لم يكشف عن نفسه أو جنسيته.

ومن ضمن التعليقات، ما غرد به الإعلامي الكويتي عيد الفضلي عبر صفحته الشخصية، مطالبًا ملك مملكة الجبل الأصفر بتعيينه في منصب رئيس الوزراء، فقال دون أن يذكر اسم الملك الذي مازال مجهولًا: "إلى مقام ملك مملكة الجبل الأصفر، أتقدم إلى جلالتكم الكريم بترشيحي رئيساً لوزراء مملكتكم وأتعهد بالنهوض بالمملكة لتضاهي أرقى المدن العالمية، والأولوية للتعليم والصحة، وإرساء دعائم الديمقراطية، وتطبيق دستور البلاد"، ليرد عليه حساب يدعى "منصور"، متسائلًا: "مين الملك أصلًا؟!".

وقال حساب يدعى "موني": "دولة عربية جديدة اسمها (مملكة الجبل الأصفر)، الموقع بين مصر والسودان، وسكانها من الخليج وغيرهم، من هو ملكها؟"، فيما علق حمد الصايغ على فيديو نادرة ناصيف الذي أعلنت فيه عن مملكة الجبل الأصفر، قائلًا: "وين الملك يا ست الكل؟".

وعلقت "رجواي" قائلة: "بالمناسبة من هو الملك؟ ومن الذي عينه ملكا؟ ووفق أي آلية؟ وهل يعقل أن شعب المملكة لا يعرف اسم ملكه ولا يكون له رأي في اختياره وتنصيبه ولا في اختيار الحكومة؟!"، وقال حساب يدعى "مجهول": "من الحاكم للأرض دي عشان اتفاهم معاه؟".

وغرد هيثم أبو صالح: "ممكن نعرف أسماء أبرز القادة المتصلين؟ ومن هو ملك هذه المملكة؟ ويعني شوية معلومات عشان المصداقية"، فيما قال حساب يحمل اسم "عاصي": "ما اسم الملك؟ ومن يكون؟ ومن أي بلد؟".

وعلق "أبو هيلة" على مملكة الجبل الأصفر، قائلًا: "من هو ملكهم؟ وما هو اسم العاصمة ومعلومات عنها؟ يبدو أنها دولة توترية فقط ولا مكان لها في أرض الواقع"، كما تسائل "بدر": "من هو الملك؟ وما هو الزي الموحد للدولة؟".

وقال آدم: "من هو الملك يا دكتورة نادرة ناصيف؟"، فيما أضاف "أبو سلطان" ساخرًا: "يبدو أنها مملكة بلا ملك".