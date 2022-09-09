رئيس بولندا ورئيس الوزراء يعربان عن تعازيهما في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

أعرب الرئيس البولندي أندجي دودا، عن تعازيه للعائلة المالكة البريطانية والشعب إزاء وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال دودا، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، إنه "لعقود من الزمان، كانت تعد تجسيدا لكل ما يجعل بريطانيا عظيمة حقا، سنفتقدها ونتذكرها في بولندا وجميع أرجاء العالم".

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء البولندي "ماتيوز موراوسكي" بالملكة إليزابيث الثانية، حيث وصفها بأنها تعد "أيقونة ورمزا لقوة وثقافة وتقاليد المملكة المتحدة، التي يحبها الشعب البريطاني".

وفي سياق متصل، أعرب البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر بلاد الروس اليوم، عن تعازيه إلى الملك البريطاني تشارلز الثالث في وفاة الملكة اليزابيث الثانية.

وقال البطريرك كيريل في برقية تعزية ومواساة بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية، إن " الملكة إليزابيث الثانية كانت دائمًا رمزا لاستقرار واستمرارية واستدامة التقاليد التاريخية للقارة الأوروبية بأكملها".

وأكد أن حكم الملكة إليزابيث الثانية كان حقبة تطورت فيها المجالات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات ديناميكيا، مشيرا إلى أن على مدار تلك الفترة ظلت جلالة الملكة رمزا للاستقرار و الاستمرارية والاستدامة.

وأشار البطريرك كيريل إلى أنه كان على معرفة شخصية بالملكة إليزابيث الثانية والتقى بها خلال إقامته التي استمرت 4 أيام في المملكة المتحدة في أكتوبر 2016 .

وكان قد أعلن قصر باكنجهام أمس الخميس، وفاة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز 96 عاما.