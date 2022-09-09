أمريكا تفرض عقوبات على جهات إيرانية بسبب شحن طائرات مسيرة إلى روسيا

أعلنت الولايات المتحدة أنها أدرجت على لائحة العقوبات شخصا متورطا في شحن طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في حربها على أوكرانيا، كما أدرجت أربعة أشخاص آخرين ذوي صلة بأنشطة الطائرات المسيرة الإيرانية، بما في ذلك إنتاج “سلسلة شاهد” من الطائرات المسيرة والمكونات ذات الصلة للحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس بالتوقيت المحلي وحصلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) على نسخة منه.

وأضاف البيان "يعاني الجيش الروسي من نقص كبير في الإمدادات في أوكرانيا، ومرد ذلك جزئيا إلى العقوبات المفروضة على روسيا وضوابط التصدير، مما يجبر روسيا على اللجوء إلى دول غير موثوقة مثل إيران للحصول على الإمدادات والمعدات".

وتابع البيان "ستحاسب الولايات المتحدة من يدعمون حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا، بما في ذلك من خلال الاستمرار في معاقبة الكيانات الإيرانية أو التي تحمل جنسيات أخرى وتقدم مساعدات مميتة لروسيا".

وأضاف "سنستخدم أيضا كافة الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لمنع شبكات المشتريات التي تزود إيران بالمواد والتكنولوجيا ذات الصلة بالطائرات المسيرة وردعها وتفكيكها، وكذلك الكيانات الإيرانية التي تشارك في هذا الانتشار. ونحذر أي دولة ثالثة تسعى لشراء هذه الطائرات المسيرة من إيران من أن القيام بذلك يستدعي عدة سلطات عقوبات أمريكية".