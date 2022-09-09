تشييع جثمان ثاني ضحايا حريق محرم بك في الإسكندرية

شيع أهالي محرم بك في الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، جثة المواطن محمد السيد على صادق، 45 عامًا، والذي فارق الحياة نتيجة إصابته بسكتة قلبية خوفًا على أسرته جراء الحريق الذي نشب بمحل أحذية.

وامتد لشقة سكنية في الطابق الأول بعقار قديم مكون من 3 طوابق، كائن في شارع "باولينو"، وأسفر عن مصرع عبدالحميد رجب عبدالحميد، 35 عامًا، وإصابة 6 آخرين.

وقررت نيابة محرم بك في الإسكندرية، ندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعاينة موقع الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، مع التصريح بتسليم جثي الضحيتين لأسرتهما لمواراتهما الثرى، عقب توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان أسباب الوفاة.

وجرى سؤال شهود العيان - من الجيران المصابين حال تحسن حالتهم - عن ملابسات نشوب الحريق، وطلبت تقريري الحماية المدنية والأدلة الجنائية، لتحديد بداية ونهاية وملابسات نشوبه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، وغرفة عمليات الحي، حول نشوب حريقًا في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، وحي وسط، وخلفَ ضحايا ومصابين بينهم شرطيين، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة رفقة 5 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، و3 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي أجزاء العقار، وجرى وضع سياج تأميني في محيط الحريق، وقطع المرافق عنه، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

وبالمعاينة والفحص، تبين نشوب الحريق في محل أحذية، كائن أسفل العقار، وامتدت النيران إلى شقة سكنية كائنة في الطابق الأول علوي؛ ما أسفر عن تفحم محتوياتها، مع تصاعد الدخان بكثافة إلى الطوابق العلوية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، والمصابين إلى مستشفيات، جمال حمادة، والشرطة؛ لإسعافهما، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

يُذكر أن المصابين هم: منى محمود سعد، 55 عامًا، وعصمت أنور محمد، 56 عامًا، وياسمين محمد السيد، 24 عامًا، باختناق، وحالتهم غير مستقرة، ومحمد السيد محمد، 47 عامًا، أزمة قلبية "فارق الحياة لاحقًا"، ومصطفى أحمد عبده، 39 عامًا، اشتباه كسر بالساق، وسحجات بعموم الجسم، ومحمد مصطفى سالم، 34 عامًا، جرح قطعي بالساق اليمنى، أمينا شرطة، وحالتهم مستقرة.