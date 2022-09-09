جوتيريش يدعو لحشد الدعم الدولي لمواجهة كارثة الفيضانات في باكستان

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، العالم على حشد الدعم لباكستان، وذلك لدى وصوله إلى البلاد التي ضربتها فيضانات مدمرة.

وتغمر المياه ثلث مساحة باكستان، نتيجة الفيضانات العارمة، الناجمة عن شهرين من الأمطار الموسمية القياسية التي خلفت 1391 قتيلا، فضلا عن تدميرها للبنية التحتية وسبل معيشة الملايين من المواطنين.

وتضرر حوالي 33 مليون شخص جراء الفيضانات غير المسبوقة، والتي يرى معظم المراقبين إنها جاءت كنتيجة مباشرة لتغير المناخ، والتي يقول المسؤولون الباكستانيون إنها تشكل تهديدا وجوديا للبلاد.

ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قبل القيام بزيارة إلى إقليم السند الأكثر تضررا في باكستان، حيث لا تزال العديد من المدن والبلدات تغمرها المياه اليوم الجمعة.

وأطلقت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي نداء دوليا طارئا لجمع 161 مليون دولار لتمويل عمليات الاستجابة الفورية لكارثة الفيضانات.

من جانبها، قالت وزارة المالية الباكستانية إن الفيضانات كبدت اقتصاد البلاد خسائر تقدر بـ 12 مليار دولار على الأقل، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الباكستاني بالفعل من العجز في الحساب المالي والجاري.

وقال وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنكزيب: نرحب بزيارة الأمين العام، حيث ستساهم هذه الزيارة في اطلاع العالم على حجم الدمار بشكل اوضح.