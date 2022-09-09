وكالة الطاقة الذرية تحذر من وضع غير مستقر مع انقطاع الكهرباء في زابوريجيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مراقبون دوليون بمحطة زابوريجيا الأوكرانية المحاصرة للطاقة النووية إن الوضع بالمحطة أصبح غير مستقر بشكل متزايد.

وذكر متخصصون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتمركزون بالمنشأة منذ الأسبوع الماضي أن المحطة لم يعد لديها إمدادات خارجية من الكهرباء لتبريد الأجزاء المركزية لمفاعل ومخلفات نووية.

وانقطعت الكهرباء جراء القصف وتدمير المحطة الفرعية الموجودة في بلدة انرهودار القريبة.

وقال مدير الوكالة رفائيل جروسي في فيينا إن "ذلك وضع غير مستدام ويصبح غير مستقر بشكل متزايد"، مجددا طلبه بوقف الأعمال العدائية وإقامة منطقة منزوعة السلاح لمنع حدوث كارثة نووية.

وأشار جروسي إلى أن الشركة التي تتولى تشغيل محطة الطاقة الأوكرانية تدرس الآن وقف وحدات المفاعل السادس الأخيرة التي لا تزال تعمل بالمحطة.

وتمت السيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، من جانب القوات الروسية في بداية الصراع المسلح مع أوكرانيا.

وصرح جروسي بأن من المستبعد إمكانية استعادة الكهرباء في خضم تزايد القتال بالمنطقة.

وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه مع عدم وجود مياه أو كهرباء متبقية في انرهودار، هناك أيضا خطر كبير بأنه لن يكون هناك قريبا عدد كاف من الموظفين الأوكرانيين لتشغيل المحطة بشكل آمن.