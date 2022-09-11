أصبح الأمير تشارلز (73 عاما) بصفته الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية التي توفيت أمس الخميس، ملكا على المملكة المتحدة، ورئيسا للكومنولث، ومسؤولا عن العديد من الأصول والممتلكات التابعة للعائلة الملكية في بريطانيا، وأصبح أمامه العديد من التحديات، أبرزها الحفاظ على النظام وتحديات أخرى على صعيد الكومنولث حسب تقرير موقع فوكس.



بحسب الموقع، فإن تشارلز الآن رسميًا الملك تشارلز الثالث، بالرغم من أنه يحدث التتويج - حفل تتويج الملك الجديد - لعدد من الأشهر، لكن وضعه كملك قد تم تحديده بالفعل، وبصفته ملكًا، فإن تشارلز هو أيضًا رئيس دولة بريطانيا، وكذلك رئيس الدولة للبلدان الأخرى في "مملكة الكومنولث" التي لا تزال تعترف بالملك، بما في ذلك أستراليا وكندا وجزر الباهاما.



وفي عام 2018، عينت الملكة أيضًا تشارلز رئيسًا لكومنولث الأمم، وهي المملكة المتحدة بالإضافة إلى مجموعة من 53 دولة لها روابط ثقافية أو سياسية معها، بما في ذلك كجزء من إمبراطوريتها السابقة.



وتابع الموقع: كان تشارلز الوريث الأطول خدمة، وعلى الرغم من أن تشارلز قد تولى المزيد والمزيد من الواجبات الملكية في الأشهر الأخيرة، إلا أنه لا يغير أهمية هذه الخلافة. وقالت أونيكا نوبيا، المؤرخة بجامعة نوتنغهام: "ستكون هناك لحظات من عدم اليقين، وستكون تلك اللحظات غير المؤكدة في كل مجال يشغل فيه الملك منصبًا.. سيكون هناك عدم يقين سياسيًا، وربما عدم يقين ثقافيًا، وربما عدم يقين اجتماعيًا".



ولفت الموقع إلى أن الملك تشارلز سيبدأ حكمه في وقت غير مؤكد بالنسبة لبريطانيا العظمى والعالم، لقد تركت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، وتحاول ترسيخ مكانتها في العالم في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويختبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحدة المملكة نفسها، تمامًا كما تولت رئيس الوزراء الجديد، ليزا تراس، منصبها وسط التضخم وأزمات الطاقة والحرب المستمرة في أوكرانيا.



ولطالما كانت الملكية البريطانية أداة للقوة الناعمة، سواء داخل البلاد أو خارجها، ومن المرجح أن يكون لتشارلز، بعد انتظار 70 عامًا في الأجنحة، وجهات نظره الخاصة حول كيفية استخدام قوته الناعمة وتأثيره، وقد يقدم سجله العام بعض الدلائل حول كيفية حكمه، ولكن قد تقدم أيضًا مؤسسة النظام الملكي نفسها.



وقال إد أوينز، مؤرخ النظام الملكي البريطاني الحديث: "سبب بقاء النظام الملكي هو البحث باستمرار عن أدوار جديدة لنفسه"، وقد يكون هذا هو المبدأ التوجيهي للملك الجديد: التأكد من بقاء النظام الملكي.



الأمير تشارلز "الملك المنتظر لحماية البيئة"



في مؤتمر المناخ COP26 العام الماضي في جلاسكو، اسكتلندا، حذر الأمير تشارلز آنذاك قادة العالم من أنه يجب عليهم تبني "أرضية شبيهة بالحرب" للتعامل مع التهديد العالمي لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.



قدم تشارلز مناشدات مماثلة منذ ذلك الحين وفي السنوات السابقة؛ لقد دافع عن القضايا البيئية لأنه كان من غير المعتاد إلى حد ما أن يقوم شخص ما في منصبه العام بذلك، والآن، قد يكون من بين أبرز الشخصيات التي تبنت القضية، حيث اعتلى العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية



أما خلافة الملك تشارلز فإنها هائلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن حدوثها استغرق وقتًا طويلاً، فقد حكمت الملكة إليزابيث لجيل كامل، وقال بروك نيومان، مؤرخ لبريطانيا الحديثة في وقت مبكر و بريتش أتلانتيك في جامعة فيرجينيا كومنولث في عهدها الذي دام 70 عامًا، وهو الأطول بين أي ملك بريطاني.



كما تقدم شخصية تشارلز العامة بعض الأدلة حول نوع الملك الذي سيكون عليه، منها مناصرته البيئية، على وجه الخصوص، وأضاف أوينز: "هناك دور آخر يقوم به بعناية لنفسه في الوقت الحالي، وهو دور الملك المنتظر المدافع عن البيئة"، "إنه يحاول بشدة إنشاء منصة عالمية جديدة للنظام الملكي البريطاني.



وهناك العديد من الأسئلة حول الشكل الذي ستبدو عليه هذه القيادة، ولكن كما قال الخبراء، يتمتع تشارلز بالكثير من المصداقية على الأقل في هذه القضية العالمية، حيث كان يحذر من تغير المناخ منذ التسعينيات.



وتابع أوينز: إن التحدي يكمن في أن الملك تشارلز ليس لديه أي سلطة سياسية حقيقية، وفي النهاية، لمعالجة تغير المناخ، ستحتاج الحكومات إلى اتخاذ خيارات سياسية صارمة واتخاذ إجراءات، لكن يمكن للنظام الملكي أيضًا الاعتماد على قوته الناعمة - على سبيل المثال، حفلات العشاء الرسمية أو الزيارات - لمحاولة الدعوة إلى العمل المناخي. وبالطبع، من خلال إعادة توجيه النظام الملكي حول هذه القضية العالمية، فهي وسيلة للمؤسسة للبقاء على صلة وربما ضرورية.



التغييرات والتحديات العديدة التي يواجهها تشارلز

قد يكون تشارلز ملك تغير المناخ، لكنه سيتعين عليه أيضًا أن يتعامل مع المكان الذي تتناسب فيه مؤسسة الملكية مع مكانة بريطانيا في العالم، ومع فكرة الانتماء البريطاني.



كما أشار الخبراء، فإن الملكية البريطانية مؤسسة سياسية، لكن من المفترض أيضًا أن تكون فوق السياسة، وتأخذ العائلة المالكة هذا الأمر على محمل الجد، حتى عندما يستخدمون نفوذهم لمحاولة تحقيق أهداف بريطانيا، "إن الروح الأساسية لعائلة وندسور هي أنهم موجودون هناك من خلال فرصة ما للولادة، ومن واجبهم أداء هذه الوظائف التي، بشكل عام، مملة بشكل لا يصدق، والتي لا يستفيدون منها كثيرًا.



وتابع فيليب مورفي، مدير التاريخ والسياسة في جامعة لندن قائلاً : "شخصياً، لكنهم يشعرون أنه من المهم الحفاظ على استمرار نظام الحكومة"، وبالتالي، نعم، هناك واجب تجاه الأمة والشعب البريطاني



كما يتولى تشارلز أيضًا منصب رئيس الكومنولث، وهي مجموعة متباينة من الدول التي لا ترتبط إلا من خلال علاقات فضفاضة جدًا مع بريطانيا. كما قال الخبراء، استثمرت الملكة إليزابيث في هذا الدور كقائدة للكومنولث، وفي نقله إلى تشارلز، أشارت إلى أنها تريد استمراره، ولكن هناك أيضًا الكثير من الحسابات التاريخية التي لم يتم إجراؤها حقًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتاريخ الإمبراطوري لبريطانيا وتورطها في تجارة الرقيق. قررت بعض البلدان التي لا تزال تعترف بالنظام الملكي، مثل باربادوس، مؤخرًا عزل إليزابيث من منصب رئيس الدولة، ومن المرجح أن تفعل دول أخرى، مثل جامايكا، ذلك أيضًا.



ما إذا كان الملك تشارلز يستطيع - أو ينبغي - الحفاظ على دوره كرئيس للكومنولث هو أحد الأسئلة التي من المحتمل أن يواجهها. زار باربادوس تمامًا كما تخلصت من الملكة، في إشارة إلى أن النظام الملكي لا يزال يرى قيمة في علاقات الكومنولث هذه، ولكن كما قال نيومان، فإن الكثير من فكرة الكومنولث هذه جاءت من الملكة نفسها: "بمجرد رحيلها، أعتقد أن هذا يمكن أن ينهار"، وقد يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار، على الأقل في طريقة تفكير بريطانيا في نفسها ومكانتها في العالم.



وهذا حاد بشكل خاص حيث تحاول المملكة المتحدة تعريف نفسها في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وروجت حكومة المحافظين لفكرة "بريطانيا العالمية" في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي فكرة تعيد فيها المملكة المتحدة تأكيد قوتها ونفوذها بصرف النظر عن الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني الصفقات التجارية مع بقية العالم، ولكن أيضًا في دعمها القوي لأوكرانيا، قد يكون تحديد الدور الذي سيلعبه الكومنولث في السياسة الخارجية البريطانية جزءًا من ذلك.



ثم هناك مسألة بريطانيا نفسها، فلقد لعب النظام الملكي دورًا تقليديًا في تعزيز روابط "الانتماء البريطاني" - أي بين إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في توتر بعض العلاقات داخل المملكة المتحدة، كما أنها أحيت مسألة استقلال اسكتلندا، وأثار أسئلة صعبة حول وضع أيرلندا الشمالية، ويجعل إعادة توحيد أيرلندا احتمالًا أكثر احتمالا، حتى ويلز شهدت دعمًا متزايدًا للاستقلال.



وأكد نيومان أن تفكك الاتحاد ليس وشيكًا، أو حتى محتمل جدًا خلال فترة تشارلز، ولكن سيتعين عليه التعامل معه، الشيء الوحيد المشترك بين كل بريطاني هو الملكة،والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان بإمكان الملك تشارلز الثالث أن يلعب دورًا موحدًا مشابهًا.



وقالت أريان تشيرنوك، أستاذ التاريخ البريطاني والأوروبي في جامعة بوسطن: "إن بريطانيا حقًا هي التي ستحتل الصدارة - والدرجة التي يمكن أن تساعد بها الملكية أو ترسيخ أو ترسيخ نوعًا ما من الهوية البريطانية فوق الوطنية، والتي ستكون ضرورية إذا ظلت بريطانيا سليمة".



وتابعت: تتراكم هذه التحديات على قمة عدم الاستقرار الأكبر الذي شهدته أوروبا منذ عقود: فقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا واستجابة الغرب إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وتكلفة المعيشة المرتبطة بـCovid وBrexit في المملكة المتحدة.



ولكن حتى مع هذه التحديات، قد لا يغير النظام الملكي البريطاني كل هذا القدر، فالاتساق هو نوع من شؤون الملكية، فكيف يحكم تشارلز؟، والأسباب التي يتخذها؟، قد يتم تحديدها في النهاية من خلال ذلك الأهم من ذلك كله هو الضغط الذي يواجهه الوريث الأطول خدمة للحفاظ على المؤسسة سليمة.