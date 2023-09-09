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تشتبه الشرطة الألمانية في وجود دوافع سياسية وراء ما يبدو أنه عمل تخريبى متعمد أدى إلى تعطيل خدمات السكك الحديدية للركاب بين برلين وهامبورج اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة أن النيران اشتعلت في أعمدة الكابلات خلال الليل في ثلاثة أماكن على طول الخط في هامبورج. وتم اكتشاف الحرائق بين الساعة 30ر2 و40ر3 صباحا ( 0030 إلى0140 بتوقيت جرينتش).

وقالت الشرطة المحلية إنها تعتقد أن الحرائق قد تم إشعالها عمدا وتبحث حاليا عن شهود عيان.

وصف وزير النقل الألماني، التخريب المشتبه به لخط رئيسى للسكك الحديدية في هامبورج اليوم بأنه "شكل من أشكال الإرهاب"، مشيرا إلى أنه له عواقب قانونية قاسية.

وقال فولكر فيسينج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنها مسألة حظ فقط، إنه لم يسفر عن إصابة أحد بأذى".

وأعلن منشور مجهول على موقع يساري أنه يتحمل المسئولية عن "تخريب البنية التحتية الرأسمالية".