السعودية وأمريكا توقعان مذكرة لتأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات

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وقعت السعودية والولايات المتحدة، اليوم السبت، مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون بينهما، لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات.

وأعلنت حكومتا السعودية وأمريكا، أنه تم يوم أمس 8 سبتمبر 2023 ، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، وتحدد مذكرة التفاهم الثنائية أطر التعاون بين البلدين لوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات، من خلال موقع المملكة الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم السبت.

ويهدف هذا المشروع، إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط انابيب وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.

كما يهدف المشروع أيضا إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.

وترحب المملكة، بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لدعم وتسهيل التفاوض لتأسيس وتنفيذ هذا البروتوكول، ليشمل الدول المعنية بممرات العبور الخضراء.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي يجمع بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

جاء ذلك في كلمة بقمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند، وفق ما نقله إعلام سعودي، بينه قناة العربية.

وأوضح ولي العهد السعودي أنه تم "توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا".

وأشار إلى أن "المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككا حديدية"، مؤكدا أن ذلك "الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد".

وشدد على أن ذلك "الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وأنه سيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين".

كما "سيسهم الممر الاقتصادي في ضمان أمن الطاقة العالمي وسيضم مد كابلات لنقل البيانات وسيربط موانئ الشرق الأوسط وأوروبا والهند "، بحسب ابن سلمان.

وترأس ولي العهد السعودي وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة نيودلهي بالهند.

وفي وقت سابق السبت، انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، على مدى يومين، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".