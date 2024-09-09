أبو الغيط يدعو الدنمارك للاعتراف بالدولة الفلسطينية

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة، لارس لوكا راسموسن، وزير خارجية الدنمارك، الذي يزور القاهرة حاليًا.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط ناقش مع وزير الخارجية الدنماركي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب أبو الغيط عن تقديره للمواقف الدنماركية الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا ثقته في استمرار الدنمارك بدورها الداعم للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية، خاصة في ضوء فوز كوبنهاجن بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025-2026.

وطالب الأمين العام الدنمارك بأن تحذو حذو الدول الأوروبية التي اعترفت مؤخرًا بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن الاعتراف بدولة فلسطين يمهد الطريق لتحقيق حل الدولتين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية الدنماركي أكد، من جانبه، دعم بلاده للقضايا والشواغل العربية المختلفة، كما استعرض أولويات السياسة الخارجية للدنمارك في الوقت الراهن، معربًا عن حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الدول العربية في شتى المجالات.