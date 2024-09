كيت ميدلتون بعد أشهر من إعلان إصابتها بالسرطان: أتطلع لاستئناف مهامي

أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون، اليوم الإثنين، إكمال مرحلة علاجها الكيميائي، والذي شرعت في تلقيه منذ إصابتها بالسرطان، مؤكدة تطلعها لاستئناف مهامهما.

وقالت كيت ميدلتون أميرة ويلز في رسالة نشرتها من خلال حسابها الملكي عبر منصة إكس "مع اقتراب نهاية فصل الصيف، لا أستطيع أن أخبركم بمدى الراحة التي أشعر بها بعد أن أكملت علاجي الكيميائي أخيرًا".

وأضافت "لقد كانت الأشهر التسعة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لنا كعائلة. الحياة كما تعلمون يمكن أن تتغير في لحظة، وكان علينا أن نجد طريقة لاجتياز الطريق المجهول".

ووصفت الأميرة البريطانية رحلة السرطان بأنها "معقدة ومخيفة ولا يمكن التنبؤ بها".

وتابعت "رحلة السرطان تضعك وجهًا لوجه مع نقاط ضعفك بطريقة لم تفكر فيها من قبل".

ومضت قائلة "لقد ذكرتني هذه الرحلة أنا وويليام (زوجها وولي عهد بريطانيا) بالتفكير والامتنان للأشياء البسيطة والمهمة في الحياة، والتي غالبًا ما يعتبرها الكثير منا أمرًا مفروغًا منه".

وأوضحت أن طريقها للشفاء من السرطان لا يزال طويلا، على الرغم من أنها انتهت من العلاج الكيميائي.

واستطردت "أتطلع إلى العودة إلى العمل والقيام ببعض المشاركات العامة الأخرى في الأشهر المقبلة عندما أستطيع ذلك".

واختتمت رسالتها "أنا وويليام ممتنون للغاية للدعم الذي تلقيناه واستمدنا قوة كبيرة من جميع أولئك الذين ساعدوننا في هذا الوقت. لقد كان لطف الجميع وتعاطفهم أمرًا رائعا.

وتوقفت أميرة ويلز عن القيام بواجباتها العامة بعدما أعلنت في 22 مارس أنه تم تشخيص إصابتها بنوع غير معلوم من السرطان. وقالت في رسالة مسجلة مصورة إنها بدأت العلاج الكيميائي.

وجاءت أنباء مرضها بعدما أعلن الملك تشارلز إصابته بالسرطان. واستأنف تشارلز واجباته العامة بعدما أعلن قصر باكنجهام أن الأطباء تشجعوا بالتقدم الذي أحرزه، مع التزامه باستمرار العلاج.

